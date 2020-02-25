«Унион» на выезде обыграл «Айнтрахт» и обошел его в таблице

«Унион» обыграл «Айнтрахт» в выездном матче чемпионата Германии — 2:1. Это позволило берлинцам обойти клуб из Франкфурта в таблице бундеслиги и подняться на 10-е место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

23-й тур

«Айнтрахт» — «Унион» — 1:2 (0:0)

Голы: Андерссон, 49 (0:1). Н`Дика, 67 — в свои ворота (0:2). Хюбнер, 79 — в свои ворота (1:2).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер, Дурм (Андре Силва, 67), Н`Дика (Роде, 71), Кор, Костич, Камада, Гонсалу Пасьенсия.

«Унион»: Гикевич, Суботич, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Гентнер (Премель, 77), Юнус Малли (Ингвартсен, 63), Андрих, Рюерсон, Андерссон, Бюльтер (Кроос, 90).

Предупреждения: Камада, 39. Рюерсон, 39. Хюбнер, 44. Юнус Малли, 50. Гонсалу Пасьенсия, 66. Андерссон, 82. Кор, 88.

Судья: Айтекин.

24 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».