Ульрайх намерен покинуть «Баварию»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх намерен покинуть клуб. 31-летний немец считает, что потеряет статус второго вратаря команды после того, как в Мюнхен переедет голкипер «Шальке» Александр Нюбель, сообщает Sport1.

Нюбель уже объявил руководству клуба из Гельзенкирхена, что не будет продлевать контракт, который истекает следующим летом.

Ульрайх выступает за «Баварию» с 2015 года, когда перешел в мюнхенский клуб из «Штуттгарта». За это время он провел за команду 69 матчей. Его контракт истекает летом 2021-го.