Ули Хенесс: «Как игрок впитает ДНК дортмундской «Боруссии», если чувствует себя объектом для продажи?»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал трансферную политику дортмундской «Боруссии». Ранее мюнхенцы в восьмой раз подряд стали чемпионами Германии.

— Если Дортмунд покупает очень талантливого игрока, он хорошо играет, через несколько месяцев от самого клуба можно услышать, что игрока продадут, — приводит слова Хенесса Spox. — Как футболист может впитать ДНК клуба на 100 процентов, если он чувствует себя объектом для продажи? У нас такого нет. У футболиста должно быть чувство, что он в «Баварии» навсегда".