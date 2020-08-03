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Ули Хенесс: «Как игрок впитает ДНК дортмундской «Боруссии», если чувствует себя объектом для продажи?»

3 августа 2020, 04:57
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал трансферную политику дортмундской «Боруссии». Ранее мюнхенцы в восьмой раз подряд стали чемпионами Германии.

— Если Дортмунд покупает очень талантливого игрока, он хорошо играет, через несколько месяцев от самого клуба можно услышать, что игрока продадут, — приводит слова Хенесса Spox. — Как футболист может впитать ДНК клуба на 100 процентов, если он чувствует себя объектом для продажи? У нас такого нет. У футболиста должно быть чувство, что он в «Баварии» навсегда".

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