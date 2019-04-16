Ули Хенесс: "Бавария" не готова платить 100 миллионов евро за одного игрока"

Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал слухи о том, что его клуб интересуется форвардом "ПСЖ" Кильяном Мбаппе. По его словам, мюнхенцы не готовы платить огромные деньги за одного футболиста.

– Я бы сразу купил Мбаппе. Это невероятный игрок. Но у нас нет на него денег, – цитирует DPA Хенесса. – И "Бавария" не готова тратить больше 100 миллионов евро за одного игрока. Не в этом году. Даже трату в 80 миллионов евро я не мог себе представить несколько лет назад.

"Бавария" уже заплатила за защитника "Атлетико" Люка Эрнандеза 80 миллионов евро – он переберется в Мюнхен летом.