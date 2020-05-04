У 10 представителей клубов бундеслиги выявлен коронавирус

Немецкая футбольная лига (DFL) сообщила о результатах тестирования на коронавирус в клубах.

Сообщается, что в рамках первой волны тестирования было проведено 1724 теста в клубах первой и второй бундеслиги. Тестировались как игроки, так и другие работники клубов. Было выявлено десять слчаев заражения вирусом.

На этой неделе будет проведена вторая волна тестов. О ее результатах станет известно позднее. Если новых положительных результатов не будет, клубы смогут возобновить групповые тренировки. Далее планируется, что у игроков будет возможность добровольно пройти тестирование, а после возобновления командных тренировок футболистов будут тестировать дважды в неделю.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 590 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 014 человек умерли, выздоровел — 1 165 871.