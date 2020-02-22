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Тренер «Падерборна» остался доволен игрой с «Баварией»

03:02
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Главный тренер «Падерборна» Штеффен Баумгарт после поражения от «Баварии» в 23-м туре чемпионата Германии (2:3) отметил, что доволен своей командой.

— Я всегда доволен своими парнями, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Баумгарта. — Мы знаем, что всегда должны играть на пределе возможностей, если хотим показывать такую игру. В итоге «Бавария» победила с разницей в один мяч. Конечно, мы хотели бы что-нибудь увезти с собой, особенно если посмотреть как мы проспустили третий мяч. Вдвойне обидно для нас. В итоге давление в конце возросло. Нашей игры, к сожалению, не хватило для того, чтобы зацепиться за очки. Мы играли против лучшей команды чемпионата. Великолепная команда.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/02/stimmen-zum-bundesliga-heimspiel-gegen-den-sc-paderborn

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