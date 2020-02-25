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Тони Кроос рассказал, почему сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году

25 февраля 2020, 14:55
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о том, почему он в 2014 году перешел из «Баварии» в «Реал», а не «Манчестер Юнайтед».

— Дэвид Мойес приезжал ко мне, мы обсуждали условия перехода, все уже было обговорено, но Мойеса уволили, — цитирует Sky Sports Крооса. — Затем стало ясно, что в «МЮ» придет Луи ван Гал, это усложнило ситуацию. Он хотел строить свой собственный проект. После этого я ничего не слышал от «МЮ» долгое время, а после ЧМ-2014 мне позвонил Карло Анчелотти, работавший тогда в «Реале», и я принял его предложение.

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