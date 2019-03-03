Томас Мюллер: "Сейчас "Бавария" точно в лучшей форме, чем была осенью"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер, который стал автором победного гола в матче 24-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской "Боруссии" (5:1), прокомментировал итоги встречи, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

"Бавария" занимает второе место в бундеслиге с 54 очками. "Боруссия" с 43 баллами – 4-я.

– Даже не могу припомнить, когда мы побеждали в Гладбахе так крупно. Нам всегда было здесь тяжело. Матч был интересным, у нас были великолепные моменты. Мы довольны.

Этот тур сложился для нас очень удачно. Даже счет 2:0 был бы супер. В атаке мы провели несколько очень хороших комбинаций. Сейчас мы на ходу.

Зимой мы и не думали, что сможем так подняться. Сейчас мы совершенно точно в лучшей форме, чем были осенью, – приводит слова Мюллера пресс-служба "Баварии".

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