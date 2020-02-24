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Томас Мюллер: «Решение по контракту будет летом. Не хочу оставаться в команде только потому, что меня чаще узнают»

24 февраля 2020, 13:56
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о том, собирается ли он продлевать контракт с клубом.

— Посмотрим, летом будет принято то или иное решение по моему контракту, — цитирует Goal.com Мюллера. — Не люблю, когда кто-то говорит, что я нужен команде из-за того, что меня чаще узнают, или что меня громче всего поддерживают болельщики. Не хочу быть в команде только из-за этой причины. Для меня футбол — это представление. Никто не заслуживает занимать место в команде только потому, что является более узнаваемой персоной или полезен в маркетинговом плане. Нужно заслужить свое место. Если бы я понял, что больше не могу помогать команде, а без меня на поле она выглядит только лучше, то принял бы это. Самое главное — это победы «Баварии».

Мюллер — воспитанник «Баварии», его контракт с клубом действует до лета 2021 года. В сезоне-2019/20 30-летний немец забил 9 голов и отдал 17 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду.

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