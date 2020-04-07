Томас Мюллер: «Для меня было приоритетом остаться в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от продления контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

- Обе стороны подписали контракт с абсолютно хорошим чувством, — приводит слова Мюллера официальный сайт клуба. — Для меня было приоритетом остаться в «Баварии» — и клуб видел это. Я в комнде уже две трети своей жизни, поэтому нельзя сказать, что я иду за клубом или он идет за меня — мы сражаемся друг за друга. Для меня эта команда не просто работа. Это моя страсть. Я рад, что буду здесь на два года дольше и сделаю все возможное на поле и рядом с ним.

Мюллер является воспитанником «Баварии», на его счету 521 матча и 195 голов. В текущем сезоне 30-летний немец провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 16 результативных передач.