Томас Мюллер: «Бавария» утомила «Герту»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Гертой» в матче 18-го тура чемпионата Германии (4:0).

— Мы утомили «Герту», поэтому во втором тайме бреши в их обороне стали немного больше, — приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. — С моей точки зрения, в первом тайме мы играли слишком терпеливо. Это не плохо, но мы были недостаточно опасны. Во втором тайме мы решили играть с более высоким темпом.

«Бавария» с 36 очками поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» — 19 баллов и 14-я строчка.