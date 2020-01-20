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Томас Мюллер: «Бавария» утомила «Герту»

20 января 2020, 23:15
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Гертой» в матче 18-го тура чемпионата Германии (4:0).

— Мы утомили «Герту», поэтому во втором тайме бреши в их обороне стали немного больше, — приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. — С моей точки зрения, в первом тайме мы играли слишком терпеливо. Это не плохо, но мы были недостаточно опасны. Во втором тайме мы решили играть с более высоким темпом.

«Бавария» с 36 очками поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» — 19 баллов и 14-я строчка.

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