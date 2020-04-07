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Толиссо получил травму на первой тренировке «Баварии» после паузы

7 апреля 2020, 03:21
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Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо получил травму на первой тренировке команды после паузы, связанной с распространением коронавируса, сообщает L'Equipe. Он не смог продолжить занятие после того, как почувствовал боль в лодыжке.

Занятия проходили с ограничениями. Футболисты держались на безопасном расстоянии друг от друга. Ранее сообщалось, что матчи первой и второй Бундеслиги возобновятся в первую неделю мая. Все футбольные турниры Германии были приостановлены как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

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