Тимо Вернер: «Я и Левандовски должны следить за тем, чтобы Холанн не обошел нас»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер считает, что новичок «Боруссии» Эрлин Холанн может навязать ему и форварду «Баварии» Роберту Левандовски борьбу за звание лучшего бомбардира сезона в Германии.

— Не знаю, смогу ли я обойти Левандовски в списке бомбардиров, но в данный момент, похоже, что мы оба должны следить за тем, чтобы Эрлин Холанн не обогнал нас, — цитирует Welt Вернера.