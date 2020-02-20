Тимо Вернер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ливерпуль»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.

— «Ливерпуль» — лучшая команда мира на данный момент, — цитирует Viasport Вернера. — То, что мое имя ставят в один ряд с этой командой — большая гордость. Это здорово, но в «Ливерпуле» много сильных футболистов, а мне еще нужно многому научиться, чтобы играть на их уровне.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Ливерпуль» заинтересован в форварде «Лейпцига» и собирается приобрести его летом. В сезоне-2019/20 23-летний Вернер забил 26 голов и отдал 10 результативных передач в 32 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 75 миллионов евро, однако в его контракте с «Лейпцигом» прописаны отступные в размере 60 миллионов евро.