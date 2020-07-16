Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Тиагу Алькантара выставил на продажу свой дом в Мюнхене

16 июля 2020, 19:03
Теги:

Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара намерен покинуть Германию. Он выстваил на продажу свой дом в Мюнхене, сообщает Bild.

Ранее появлялась информация, что 29-летний испанец уже попрощался с партнерами по «Баварии».

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 48 миллионов евро.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир