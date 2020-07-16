Тиагу Алькантара выставил на продажу свой дом в Мюнхене

Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара намерен покинуть Германию. Он выстваил на продажу свой дом в Мюнхене, сообщает Bild.

Ранее появлялась информация, что 29-летний испанец уже попрощался с партнерами по «Баварии».

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 48 миллионов евро.