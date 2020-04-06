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Тиагу Алькантара может продлить контракт с «Баварией»

10:02
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Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара может продлить контракт с клубом. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки, сообщает Kicker.

Действующее соглашение 28-летнего испанца с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2021 года. «Бавария» планирует воспользоваться паузой, чтобы продлить контракты других игроков, действующие до следующего лета.

Алькантара перешел в «Баварию» из «Барселоны» в 2013 году. С тех пор хавбек провел за мюнхенцев 227 матчей, забил 31 гол и отдал 37 результативных передач.

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