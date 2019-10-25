Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Германия

Тедеско рассказал, как вышел к фанатам «Шальке» поболтать

25 октября 2019, 19:36
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какими эмоциональными бывают дерби между «Шальке» и дортмундской «Боруссией».

— Если ты футболист или тренер, пережить рурское дерби не так-то просто. На стадионе царит невероятный шум, страсть, эмоции... — цитирует Тедеско Ruhr24. — Сразу после исторических 4:4 я поехал в офис «Шальке». В какой-то момент вечером я неожиданно услышал, как фанаты начали петь у нас под окнами. Я с удовольствием послушал их пение, после чего вышел к ним, и мы немного поболтали.

Тедеско работал в «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го. Под его руководством «горняки» заняли второе место в бундеслиге в сезоне-2017/18. Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября, подписав контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

Опрос

проголосовало: 14205
Все опросы
Какого результата добьется «Спартак» с Тедеско в этом сезоне?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир