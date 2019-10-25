Тедеско рассказал, как вышел к фанатам «Шальке» поболтать

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какими эмоциональными бывают дерби между «Шальке» и дортмундской «Боруссией».

— Если ты футболист или тренер, пережить рурское дерби не так-то просто. На стадионе царит невероятный шум, страсть, эмоции... — цитирует Тедеско Ruhr24. — Сразу после исторических 4:4 я поехал в офис «Шальке». В какой-то момент вечером я неожиданно услышал, как фанаты начали петь у нас под окнами. Я с удовольствием послушал их пение, после чего вышел к ним, и мы немного поболтали.

Тедеско работал в «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го. Под его руководством «горняки» заняли второе место в бундеслиге в сезоне-2017/18. Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября, подписав контракт, рассчитанный до лета 2021 года.