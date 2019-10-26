Таких пенальти вы не видели! Уникальный случай в Германии
04:01
Редчайший случай произошел во втором дивизионе Германии. В первом тайме матча «Хольштайн» — «Бохум» арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Игрок гостей пробил мимо, а запасной «Холштайна», разминавшийся за воротами, остановил мяч в штрафной.
По правилам, в таких случаях арбитр должен назначать одиннадцатиметровый.
Редчайший случай. Вторая бундеслига. Хольштайн-Бохум-2:1. Первый тайм. Игрок Бохума пробил мимо, запасной хозяев остановил мяч в штрафной. Пенальти! pic.twitter.com/79XXbVwwoM— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) October 25, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...