Сын Зидана близок к переходу в клуб-партнер «Спартака»

Сын бывшего игрока и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, Энцо Зидан близок к переходу в «Эрцгебирге».

— Переговоры с Энцо — на продвинутой стадии, — приводит Tag24 слова президента «Эрцгебирге» Хельге Леонхардта. — У нас уже было несколько серьезных телефонных разговоров. Энцо хочет играть за «Эрцгебирге».

25-летний Зидан покинул «Альмерию» в октябре 2020 года. Сейчас француз — свободный агент.

«Эрцгебирге» — клуб-партнер московского «Спартака», договор о сотрудничестве между клубами был подписан в ноябре 2019 года. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско работал в немецкой команде в 2017 году.