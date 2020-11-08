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Сын Зидана близок к переходу в клуб-партнер «Спартака»

8 ноября 2020, 11:49
Энцо Зидан. Фото AFP
Энцо Зидан. Фото AFP
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Сын бывшего игрока и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, Энцо Зидан близок к переходу в «Эрцгебирге».

— Переговоры с Энцо — на продвинутой стадии, — приводит Tag24 слова президента «Эрцгебирге» Хельге Леонхардта. — У нас уже было несколько серьезных телефонных разговоров. Энцо хочет играть за «Эрцгебирге».

25-летний Зидан покинул «Альмерию» в октябре 2020 года. Сейчас француз — свободный агент.

«Эрцгебирге» — клуб-партнер московского «Спартака», договор о сотрудничестве между клубами был подписан в ноябре 2019 года. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско работал в немецкой команде в 2017 году.

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