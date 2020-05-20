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Стал известен полный календарь на остаток сезона в чемпионате Германии

20 мая 2020, 17:52
DFL назвала календарь на остаток сезона-2019/20. Фото DFL
DFL назвала календарь на остаток сезона-2019/20. Фото DFL
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На официальном сайте Немецкой футбольной бундеслиги (DFL) опубликован полный календарь на остаток сезона-2019/20 в чемпионате Германии.

Заключительные 33-й и 34-й туры бундеслиги пройдут 20-го и 27-го июня соответственно. Все игры начнутся в 16.30 (мск). Встречи 30-го тура будут сыграны 5-го, 6-го и 7-го июня.

Также стало известно, что отложенный матч 24-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и франкфуртским «Айнтрахтом» состоится 3 июня в 21.30 (мск).

После 26 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 58 очками. На втором месте — дортмундская «Боруссия» (54 балла), на третьей строчке — менхенгладбахская «Боруссия» (52 очка).

Полный календарь игр доступен здесь

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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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