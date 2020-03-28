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Спортивный директор «Ювентуса» считает, что немецкие клубы получат выгоду от кризиса в футболе из-за коронавируса

06:11
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи считает, что пауза в сезоне из-за коронавируса принесет выгоду немецким клубам.

— Будет много сделок. Вполне вероятно, что некоторые клубы, например немецкие, могут извлечь выгоду из этого кризиса, поскольку Германия имеет более стабильную базовую экономику, чем другие, — цитирует Tuttosport Паратичи.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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