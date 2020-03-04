Спортивный директор «Лейпцига»: «У Вернера нет причин уходить из команды»

Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше заявил, что не видит причин для ухода нападающего команды Тимо Вернера.

— У Тимо долгосрочный контракт с «Лейпцигом», у него нет причин уходить из команды, — цитирует Bild Креше. — Мы играем в Лиге чемпионов, у нас отличный тренер и мы все еще хотим добиваться выполнения как можно более высоких задач.

На счету 23-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 34 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немецкого форварда в 75 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к Вернеру.