Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Спортивный директор «Лейпцига»: «У Вернера нет причин уходить из команды»

15:46
Теги:

Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше заявил, что не видит причин для ухода нападающего команды Тимо Вернера.

— У Тимо долгосрочный контракт с «Лейпцигом», у него нет причин уходить из команды, — цитирует Bild Креше. — Мы играем в Лиге чемпионов, у нас отличный тренер и мы все еще хотим добиваться выполнения как можно более высоких задач.

На счету 23-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 34 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немецкого форварда в 75 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к Вернеру.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир