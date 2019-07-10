СМИ: Манджукич может вернуться в "Баварию"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может вернуться в "Баварию", информирует Sportbild. По данным издания, его имя недавно обсуждалось в клубе в качестве замены Роберту Левандовски.

Манджукич выступал за "Баварию" с 2012 по 2014 год. В составе мюнхенцев он дважды становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок страны, а также по разу побежал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и в немецком Суперкубке.

Контракт Манджукича с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Его зарплата в туринском клубе составляет 4 миллиона евро за сезон. Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Манджукич провел 33 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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