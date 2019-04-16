СМИ: Конте может возглавить "Баварию"

"Бавария" намерена уволить Нико Ковача с поста главного тренера по окончании сезона. Как утверждает Corriere dello Sport, мюнхенский клуб рассматривает Антонио Конте в качестве замены немецкому специалисту.

Последним место работы Конте был "Челси". Под руководством итальянца "синие" выиграли чемпионат и Кубок Англии.

Конте также известен по работе с "Ювентусом". При нем "бьянконери" трижды становились чемпионами Италии, а также дважды выигрывали Суперкубок этой страны.

"Бавария" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 67 очков.

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