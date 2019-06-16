СМИ: "Бавария" не получала от "Борусиии" предложений по Хуммельсу

"Бавария" не получала предложений от дортмундской "Боруссии" по переходу защитника Матса Хуммельса, информирует Spiegel. Ранее немецкие СМИ сообщали, что стороны уже договорились о трансфере.

По данным издания, приближенные к клубу источники отрицают, что мюнхенцы получали предложение по Хуммельсу от "Боруссии". Дортмундский клуб действительно заинтересован в переходе игрока, но никаких переговоров еще не было.

Также сообщается, что руководство "Баварии" не решило, отпустят ли они защитника в это трансферное окно. Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач также не давал никакого разрешения на трансфер игрока.

30-летний Хуммельс в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Баварию", забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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