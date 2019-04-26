Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес по окончании сезона вернется в "Реал"​.

Как утверждает Kicker, "Бавария" отказалась выкупать колумбийца за 35 миллионов евро. Хамес выступает за немецкий клуб на правах аренды.

По информации Marca, у Хамеса сложились непростые отношения с главным тренером команды Нико Ковачем, из-за чего футболист не хочет оставаться в Германии. В то же время руководство "Баварии" не планирует покупать игрока, у которого не складываются отношения с наставником.

Отметим, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в возвращении 27-летнего Родригеса в состав мадридского клуба.

В текущем сезоне Хамес Родригес провел за "Баварию" 27 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.