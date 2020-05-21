Сколько платит «Герта» за аренду стадиона? Клуб пытается договориться о скидке

Руководству «Герты» пока не удалось снизить плату за аренду «Олимпиаштадиона», которая, по данным Kicker, составляет около 300 тысяч евро за каждую игру. Владельцев берлинского клуба не устроила скидка в 11 процентов. Они настаивают, что в отсутствие болельщиков и соответствующих доходов стоимость нужно снизить еще больше.

Стадион принадлежит Берлину, договор аренды с «Гертой» действует до 2025 года. В дальнейшем клуб планирует перебраться на собственную арену.

Коэффицент БК «Лига Ставок» на победу «Герты» в берлинском дерби равен 2,40, на выигрыш «Униона» — 3,10, на ничью — 3,45.

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