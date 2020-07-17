Шюррле заявил о завершении карьеры в 29 лет

Бывший форвард дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле заявил об окончании игровой карьеры, сообщает Der Spiegel.

Немецкий игрок решил завершить карьеру в 29 лет.

Шюррле выступал за «Майнц», «Байер», «Челси», «Вольфсбург», «Боруссию Д» и «Фулхэм» и является чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Германии и Суперкубка страны. Вместе со сборной Германии форвард стал чемпионом мира-2014 и бронзовым призером Евро-2012 и Евро-2016.

Последний сезон немец выступал за «Спартак». На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 18 матчах за московскую команду.