Швайнштайгер снова тренируется с «Баварией». Правда, онлайн

Wie in guten alten Zeiten mal wieder mit den Jungs vom @FCBayern trainiert, dank Cyber-Training. Danke f?rs Mitmachen, who"s next?

Like in the good old days I did a training session with the boys from @FCBayern, thanks to cyber-training. Thanks for having me, who's next? pic.twitter.com/2h3mvsJSLe