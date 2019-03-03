"Штутгарт" крупно обыграл "Ганновер"

"Штутгарт" разгромил "Ганновер" в матче 24-го тура чемпионата Германии - 5:1.

В составе победителей Озан Кабак и Стивен Цубер оформили по дублю, еще один гол забил Марио Гомес. В составе "Ганновера" отличился Кристиан Жонатас.

"Штутгарт" набрал 19 очков и занимает 16-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, "Ганновер", в активе которого 14 очков, находится на 17-м месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

"Штутгарт" - "Ганновер-96" - 5:1 (3:0)

Голы: Гомес, 4 (1:0). Озан Кабак, 16 (2:0). Озан Кабак, 45 (3:0). Жонатас, 68 (3:1). Цубер, 78 (4:1). Цубер, 81 (5:1).

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн (Донис, 88), Цубер (Томми, 84), Аскасибар, Гомес (Гентнер, 73).

"Ганновер-96": Эссер, Фелипе (Бакалорц, 46), Альборнос, Зорг, Виммер, Антон, Швеглер (Мюллер, 75), Харагути, Вуд, Асано, Вейдандт (Жонатас, 46).

Предупреждения: Зорг, 60. Эссвайн, 75. Цубер, 75. Бакалорц, 75.

Судья: Данкерт (Германия).

3 марта. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

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