21:18 12 августа | Футбол — Германия

"Штутгарт" и "Карлсруэ" пробились во второй раунд Кубка Германии

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Завершились три матча первого раунда Кубка Германии.

 "Штутгарт" на выезде выиграл у "Ганзы" (1:0). "Карлсруэ" выиграл у "Ганновера" (2:0).

Кубок Германии

Первый раунд

"Ганза" - "Штутгарт" - 0:1 (0:1)

Гол: Эль-Гаддиуи, 19. 

Судья: Яблонски (Германия).

12 августа. Росток. Стадион "Ostseestadion".

"Карлсруэ" - "Ганновер" - 2:0 (0:0)

Голы: Грозурек, 53 (1:0). Ванитцек, 61 - с пенальти (2:0). 

Судья: Кортус (Германия).

12 августа. Карлсруэ. Стадион "Wildparkstadion".

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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