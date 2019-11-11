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Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Кельна»

11 ноября 2019, 19:31
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По данным «СЭ» от немецких коллег, Эрик Штоффельсхаус — основной кандидат на пост спортивного директора «Кельна», который освободился после увольнения Армина Фе 8 ноября. Бывший спортивный директор «Локомотива» находится в продвинутой стадии переговоров с немецким клубом.

«Козлы» после 11 туров занимают предпоследнюю строчку в таблице, так что и позиции главного тренера Ахима Байерлорцера не слишком прочны. (Константин Алексеев)

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