«Шальке» усилится вратарем «Фрайбурга» Шволовым

«Шальке» близок к покупке вратаря «Фрайбурга» Александра Шволова, сообщает Sky Germany.

По информации источника, 28-летний немец с российскими корнями обойдется клубу из Гельзенкирхена в сумму около 8 миллионов евро. Сообщается, что на него рассчитывают, как на сменщика Александра Нюбеля, который перешел из «Шальке» в «Баварию».

В сезоне-2019/20 Шволов провел за «Фрайбург» 25 матчей и пропустил 32 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 7 миллионов евро.