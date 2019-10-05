«Шальке» сыграл вничью с «Кельном» и упустил возможность возглавить турнирную таблицу

«Шальке» сыграл вничью с «Кельном» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 1:1. В составе клуба из Гельзенкирхена отличился Суат Сердар. За «козлов» забил Йонас Хектор.

«Шальке» набрал 14 очков и упустил возможность обойти лидеров и возглавить турнирную таблицу бундеслиги. «Кельн», в активе которого 4 очка, на 17-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

7-й тур

«Шальке-04» — «Кельн» — 1:1 (0:0)

Голы: Сердар, 71 (1:0). Хектор, 90+1 (1:1).

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Сане, Кенни, Калиджури (Кутуджу, 61), Стамбули, Маскарель, Сердар, Харит, Ут (Маккенни, 46), Бургшталлер.

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Эхизибуэ (Риссе, 80), Борнау, Каттербах, Кайнц, Шауб (Модест, 78), Скири, Шиндлер, Теродде (Кордоба, 70).

Предупреждения: Кенни, 20. Каттербах, 22. Сердар, 35. Эхизибуэ, 40. Сане, 45+1. Очипка, 64. Теродде, 67. Модест, 90+3.

Судья: Вельц (Германия).

5 октября. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

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