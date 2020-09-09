«Шальке» объявил, что Ферманн будет основным вратарем команды

Основным вратарем «Шальке» в следующем сезоне станет Ральф Ферманн. Об этом в интервью клубной пресс-службе заявил главный тренер команды Дэвид Вагнер.

Ralf #F?hrmann will go into the new season as our first-choice keeper. ???#S04 — FC Schalke 04 (@s04_en) September 9, 2020

— Тренировки и предсезонные матчи показали, что Ральф вновь обрел свою форму, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — После возвращения в Гельзенкирхен пять месяцев назад он постоянно прибавлял даже после сложного года и недостатка игрового времени. В последние недели он доказал, что мы можем рассчитывать на него на 100 процентов.

По окончании прошлого сезона из «Шальке» в «Баварию» перешел голкипер Александр Нюбель. 31-летний Ферманн в прошлом сезоне играл в аренде за «Норвич» и провел за команду три матча. В «Шальке» также выступают вратари Маркус Шуберт и Михаэль Лангер.