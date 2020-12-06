«Байер» разгромил «Шальке»

«Шальке» на своем поле проиграл «Байеру» (0:3) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

В составе гостей голы забили Юлиан Баумгартлингер и Патрик Шик. На свой счет записал автогол защитник «Шальке» Малик Тиав.

«Байер» с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» — три балла и 18-я строчка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

10-й тур

«Шальке» — «Байер» — 0:3 (0:1)

Голы: Тиав, 10 — в свои ворота (0:1). Баумгартлингер, 67 (0:2). Шик, 78 (0:3).

Нереализованный пенальти: Скрцибски, 72 (вратарь)

«Шальке»: Лангер, Очипка (Мендиль, 83), Озан Кабак, Тиав, Стамбули, Маскарель, Раман, Сердар, Бужеллаб (Хоппе, 65), Ут, Скрцибски (Боздоган, 83).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Та, Синкгравен, Л.Бендер (Вайзер, 83), Баумгартлингер, Амири, Вирц (Тапсоба, 73), Шик (Беллараби, 79), Бэйли, Диаби.

Предупреждения: Ут, 11. Драгович, 58. Та, 59. Синкгравен, 71. Хоппе, 72.

Судья: Кортус.

6 декабря. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».