Серж Гнабри: «Матч с «Тоттенхэмом» будет совершенно другим»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри после победы над «Падерборном» в 6-м туре чемпионата Германии (3:2) отметил, что команде не хватило последовательности. Однако он уверен, что игра 2-го тура Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» будет другой.

— Мы могли намного раньше решить исход матча, — цитирует пресс-слжба клуба Гнабри. — После 1:0 у нас было много моментов, мы должны были раньше делать счет 2:0. Во втором тайме у нас было очень много моментов, чтобы раньше решить исход встречи. Нам не хватало последовательности в завершении атак. Матч с «Тоттенхэмом» будет совершенно другим. Конечно, мы должны прибавить, но я думаю, что мы сможем выполнить свою задачу и показать хорошую игру.