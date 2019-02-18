Серж Гнабри: "Езил – лучший игрок в моей карьере"

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри назвал хавбека "Арсенала" Месута Езила​ лучшим игроком, с которым ему доводилось играть в карьере, сообщает Goal.com.

Гнабри и Езил выступали вместе в лондонской команде с 2013 по 2016 год. Оба футболиста выступали в составе сборной Германии.

– Лучший игрок в моей карьере? Я играл со многими хорошими парнями вместе.

Но если нужно кого-то выделить, думаю, это Месут Езил. То, что он порой вытворял на тренировках или в матчах... Это было что-то невероятного уровня, – цитирует Гнабри Goal.com.

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