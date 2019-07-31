Себастьян Руди вернулся в "Хоффенхайм"

Полузащитник "Шальке" Себастьян Руди перешел в "Хоффенхайм". 29-летний немец проведет в клубе ближайший сезон на правах аренды, сообщает официальный сайт "Хоффенхайма".

Контракт Руди с "Шальке" истекает летом 2020 года. В прошлом сезоне хавбек провел 21 матч в бундеслиге.

Руди уже выступал за "Хоффенхайм" в период с 2010 по 2017 годы. Оттуда он перешел в "Баварию", а затем оказался в "Шальке".