Себастьян Руди вернулся в "Хоффенхайм"

Полузащитник "Шальке" Себастьян Руди перешел в "Хоффенхайм". 29-летний немец проведет в клубе ближайший сезон на правах аренды, сообщает официальный сайт "Хоффенхайма".
Контракт Руди с "Шальке" истекает летом 2020 года. В прошлом сезоне хавбек провел 21 матч в бундеслиге.
Руди уже выступал за "Хоффенхайм" в период с 2010 по 2017 годы. Оттуда он перешел в "Баварию", а затем оказался в "Шальке".
Er ist zurück! 💙@BastiRudy spielt wieder für die #TSG! Der 29 Jahre alte Nationalspieler wird zunächst bis zum Ende der Saison vom Liga-Wettbewerber FC Schalke 04 ausgeliehen! ✍🏻— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 31, 2019
🌐 https://t.co/mKCivLnoBG#RudyReturns pic.twitter.com/SxV5hwruZs
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