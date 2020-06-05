Санчо и Аканджи оштрафованы за нарушение карантина. Им сделали стрижку на дому

Футболисты дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи получили штраф за нарушение карантина. Такое решение приняла немецкая футбольная лига (DFL), сообщает Sky Sports.

Оба футболиста пригласили к себе домой парикмахеров, чтобы те сделали им новые прически. Они опубликовали соответствующие снимки в соцсетях. Указано, что парикмахеры были без средств защиты от возможного заражения коронавирусом. Оба футболиста заплатят по 10 тысяч евро.

Чемпионат Германии стал первым среди топ-5 европейских лиг, который был возобновлен из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса.