Салихамиджич в следующем году войдет в совет директоров «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич войдет в состав директоров клуба 1 июля 2020 года, сообщает официальный сайт мюнхенцев. Руководство чемпионов Германии довольно работой Салихамиджича на посту спортивного директора, в частности, его работой с молодежкой команды.

Салихамиджич защищал цвета «Баварии» в качестве футболиста с 1998 по 2007 год, а должность спортивного директора занял 31 июля 2017 года.