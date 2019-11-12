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Салихамиджич в следующем году войдет в совет директоров «Баварии»

12 ноября 2019, 23:26

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич войдет в состав директоров клуба 1 июля 2020 года, сообщает официальный сайт мюнхенцев. Руководство чемпионов Германии довольно работой Салихамиджича на посту спортивного директора, в частности, его работой с молодежкой команды.

Салихамиджич защищал цвета «Баварии» в качестве футболиста с 1998 по 2007 год, а должность спортивного директора занял 31 июля 2017 года.

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