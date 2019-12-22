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Румменигге считает, что Флик справляется с работой главного тренера «Баварии»

22 декабря 2019, 13:35
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался в адрес главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика. 54-летний специалист возглавил команду после отставки Нико Ковача.

— Не буду скрывать, что мы удовлетворены развитием команды и качеством игры, — приводит Goal.com слова Румменигге. — Результаты тоже очень хороши. Тут нет никаких контраргументов. Обе стороны довольны. Он хорошо справляется.

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