Румменигге считает, что Алаба может остаться в «Баварии»
Председатель «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с контрактом защитника Давидом Алабы.
Ранее сообщалось, что 28-летний австриец, у которого заканчивается контракт летом 2021 года, может перейти в «Ювентус», «Реал», «Челси» или «ПСЖ».
«Каждая команда правильно думает об усилении себя. Это нормально, что в этой ситуации ведущие клубы думают об Алабе. Теперь он должен принять решение, и, возможно, он сменит команду. А может, он передумает и останется в «Баварии». Посмотрим», — приводит слова Румменигге Tuttosport.
В текущем сезоне Алаба провел 15 матчей за «Баварию», в которых забил один гол.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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