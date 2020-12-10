Румменигге считает, что Алаба может остаться в «Баварии»

Председатель «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с контрактом защитника Давидом Алабы.

Ранее сообщалось, что 28-летний австриец, у которого заканчивается контракт летом 2021 года, может перейти в «Ювентус», «Реал», «Челси» или «ПСЖ».

«Каждая команда правильно думает об усилении себя. Это нормально, что в этой ситуации ведущие клубы думают об Алабе. Теперь он должен принять решение, и, возможно, он сменит команду. А может, он передумает и останется в «Баварии». Посмотрим», — приводит слова Румменигге Tuttosport.

В текущем сезоне Алаба провел 15 матчей за «Баварию», в которых забил один гол.