Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Румменигге считает, что Алаба может остаться в «Баварии»

10 декабря 2020, 17:40
Теги:

Председатель «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с контрактом защитника Давидом Алабы.

Ранее сообщалось, что 28-летний австриец, у которого заканчивается контракт летом 2021 года, может перейти в «Ювентус», «Реал», «Челси» или «ПСЖ».

«Каждая команда правильно думает об усилении себя. Это нормально, что в этой ситуации ведущие клубы думают об Алабе. Теперь он должен принять решение, и, возможно, он сменит команду. А может, он передумает и останется в «Баварии». Посмотрим», — приводит слова Румменигге Tuttosport.

В текущем сезоне Алаба провел 15 матчей за «Баварию», в которых забил один гол.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир