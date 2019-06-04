Румменигге подтвердил, что Хамес не останется в "Баварии"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге​ рассказал о будущем полузащитника Хамеса Родригеса.

– Хамес в личной беседе со мной попросил не выкупать его трансфер, – цитирует функционера Bild. – В нынешних условиях это не имеет смысла. Он хочет играть, но в "Баварии" никто не может гарантировать ему постоянную игровую практику . Я очень сожалею об этом.

Мюнхенский клуб арендовал Хамеса у "Реала" летом 2017 года за 15 миллионов евро на два года с опцией выкупа за 42 миллиона. ​

Ранее сообщалось, что 27-летний колумбиец не вернется в Мадрид. Игрок может продолжить карьеру в Италии, в частности, в "Наполи" или "Ювентусе"​.

В сезоне 2018/19 Хамес Родригес сыграл в 28 матчах за "Баварию", забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.