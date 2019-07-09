Румменигге поддел Хуммельса после его возвращения в "Боруссию"

Председатель "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге издевательски прокомментировал возвращение Матса Хуммельса в дортмундскую "Боруссию". 30-летний защитник летом присоединился к черно-желтым, за которых выступал с 2008 по 2016 год.

- Я слышал, что лучший центральный защитник Германии больше не будет играть за "Баварию", - цитирует AP Румменигге. - Но, на мой взгляд, лучший центраьный защитник Германии играет в "Баварии" и, кстати, в сборной.

Румменигге, вероятно, имеет в виду Никласа Зюле. Хуммельс не играет в сборной Германии с марта 2019 года по решению главного тренера Йоахима Лева.