Ройс признал, что сыграл рукой перед голом в матче Кубка Германии

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс после победы над "Юрдингеном 05" в матче 1/32 финала Кубка Германии признал, что мяч попал ему в руку, когда забивал гол. По его словам, он увидел это только пересмотрев видео гола после финального свистка.

– Я только что посмотрел повтор. Мяч отскочил от моей руки, – цитирует ZDF Sport Ройса. – Если бы это случилось в бундеслиге, то гол не засчитали.

Гол Ройса помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Юрдинген 05" и выйти в 1/16 финала Кубка