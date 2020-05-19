Ройс может пропустить матч с «Баварией» и остаток сезона

Капитан и полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (23 мая) из-за травмы приводящей мышцы бедра, утверждает Bild.

По информации СМИ, 30-летний немец также не сыграет с «Баварией» (26 мая). При этом существует вероятность, что Ройс может пропустить остаток сезона, который был возобновлен 16 мая.

В сезоне-2019/20 Ройс провел 26 матчей за «Боруссию», забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

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