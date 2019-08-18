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Роберт Левандовски: «Не думаю, что Коутинью понадобится много времени для адаптации»

18 августа 2019, 11:06

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что Филиппе Коутинью быстро впишется в схему мюнхенцев. «Бавария» накануне объявила об аренде бразильца у «Барселоны», в ближайшее время он пройдет медобследование и подпишет контракт.

— Не думаю, что ему нужно много времени, чтобы адаптироваться к нашей систее и идеям, — цитирует Goal Левандовски. — Это тип игрока, который может вписаться без особых проблем.

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