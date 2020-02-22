Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о совместной работе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой и наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

— Многому научился у Гвардьолы, — приводит The Guardian слова Левандовски. — Мы много говорили о тактике, это для меня было чем-то новым. Я знал, что для меня будет хорошо поиграть у Хосепа, учитывая его разум и идеи, связанные с тактикой и нападающими. Клопп — потрясающий человек. Не важно, что он говорит — ты все равно веришь ему. Его слова идут от чистого сердца. Гвардьола и Клопп — разные тренеры, но если смешать их — получится идеал.

Левандовски тренировался у Клоппа с 2010 по 2014 год в дортмундской «Боруссии». Польский форвард работал с Гвардьолой в период с 2014 по 2016 год в «Баварии».