Роббен провел часть тренировки в общей группе

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен​ стал еще ближе к возвращению на поле, информирует пресс-служба клуба. 35-летний вингер, восстанавливающийся после травмы бедра, отработал часть занятия в общей группе.

Роббен с конца ноября испытывает серьезные проблемы с бедром. Свою последнюю игру он провел в Лиге чемпионов против "Бенфики" (5:1). Последние шесть матчей до зимнего перерыва голландец пропустил из-за мышечных проблем.

В текущем сезоне Роббен сыграл в 15 матчах за мюнхенцев, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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